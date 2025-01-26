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Дональд Трамп подтвердил, что заморозил помощь другим странам

08:18, 26 января 2025
Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил предоставление США помощи другим странам
Дональд Трамп подтвердил, что заморозил помощь другим странам
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственный департамент США приступил к выполнению указа Президента США Дональда Трампа от 20 января о приостановлении на 3 месяца выплат разнообразным грантовым организациям. Указ Дональда Трампа касается приостановки на 30 выплат для грантовых организаций, финансируемых, в частности, через USAID, в частности медиа, общественных организаций по вопросам разных реформ. После аудита эти выплаты могут быть возобновлены.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что заморозил оказание Вашингтоном помощи другим странам. Об этом он сказал 25 января во время выступления в Лас-Вегасе в штате Невада.

«В первый же день я приказал всем членам своего кабинета направить все полномочия по борьбе с инфляцией и снижению стоимости жизни. Мы хотим снизить цены. Я заморозил набор работников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь по всему миру», – заявил Трамп.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США не остановлена.

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США Дональд Трамп

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