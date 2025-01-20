Дональд Трамп оголосив введення надзвичайного стану на південному кордоні США

Мігранти чекатимуть у своїй країні рішення про надання притулку в США.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду». Першим він оголосив про введення надзвичайного стану на південному кордоні США.

Відтак, усі нелегальні перетини кордону будуть припинені, а процес повернення мільйонів нелегальних мігрантів до їхніх країн почнеться негайно. Також буде відновлена політика «залишайтеся в Мексиці», що передбачає обов'язкове перебування мігрантів у країні до рішення про надання притулку.

Трамп пообіцяв, що наркокартелі будуть визнані міжнародними терористичними організаціями, а міжнародні банди та злочинці більше не матимуть змоги діяти на території США. Для цього буде застосований закон 1770 року, що дозволяє діяти проти таких загроз у країні.

«Головне – це захист нашої країни від загрози. Саме це ми зробимо на рівні, який ще не бачили», – підкреслив Трамп.

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