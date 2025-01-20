Єврокомісія розробляє план повного виведення російського палива з ринку ЄС

План буде представлений в перші 100 днів нового мандату.

Фото: AFP

Єврокомісія працює над розробкою плану повного виведення російського викопного палива з ринку ЄС, попри те, що постачання газу до Європи продовжується. Брюссель прагне повністю припинити ці постачання, зазначила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, пише enkorr.

Ітконен підкреслила, що план відмови від російського викопного палива є частиною більш широкої стратегії, яка має бути представлена протягом перших 100 днів мандату нової Енергетичної комісії. Це рішення буде оголошено найближчими днями.

ЄС вже досяг значних результатів у скороченні імпорту російського палива, зокрема, вугілля, нафти та газу. За словами Ітконен, Європа знизила імпорт російського газу на понад дві третини, однак, попри ці досягнення, російський газ все ще залишається на ринку, що не відповідає стратегічним цілям ЄС.

«Попри ці значні результати, російський газ усе ще присутній на ринку ЄС. І це те, чого ми не хотіли б бачити, і це, звичайно, одне з питань, які будуть розглянуті в цій дорожній карті, яка буде представлена найближчими тижнями», — додала вона.

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