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Єврокомісія розробляє план повного виведення російського палива з ринку ЄС

21:38, 20 січня 2025
План буде представлений в перші 100 днів нового мандату.
Єврокомісія розробляє план повного виведення російського палива з ринку ЄС
Фото: AFP
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Єврокомісія працює над розробкою плану повного виведення російського викопного палива з ринку ЄС, попри те, що постачання газу до Європи продовжується. Брюссель прагне повністю припинити ці постачання, зазначила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, пише enkorr.

Ітконен підкреслила, що план відмови від російського викопного палива є частиною більш широкої стратегії, яка має бути представлена протягом перших 100 днів мандату нової Енергетичної комісії. Це рішення буде оголошено найближчими днями.

ЄС вже досяг значних результатів у скороченні імпорту російського палива, зокрема, вугілля, нафти та газу. За словами Ітконен, Європа знизила імпорт російського газу на понад дві третини, однак, попри ці досягнення, російський газ все ще залишається на ринку, що не відповідає стратегічним цілям ЄС.

«Попри ці значні результати, російський газ усе ще присутній на ринку ЄС. І це те, чого ми не хотіли б бачити, і це, звичайно, одне з питань, які будуть розглянуті в цій дорожній карті, яка буде представлена найближчими тижнями», — додала вона.

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росія ЄС Єврокомісія газ

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