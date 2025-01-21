Обмеження на видачу громадянства США за народженням буде стосуватися лише двох випадків і працюватиме на майбутнє – указ Дональда Трампа

Указ не буде мати зворотної сили для дітей, які вже отримали громадянство США за народженням, і буде стосуватися лише нелегалів, а також тих, хто приїхав народити та потім поїхав.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про захист значення та цінності американського громадянства.

Відповідно до указу до осіб, які народилися США після закінчення 30 днів із дати цього указу, не буде застосовуватися правило автоматичної видачі громадянства за народженням у випадках:

(1) якщо мати такої особи незаконно перебувала в США, а батько цієї особи не був громадянином США або законним постійним жителем на момент народження зазначеної особи, або

(2) коли присутність матері цієї особи в США була законною, але тимчасовою, а батько особи не був громадянином США або законним постійним жителем на момент народження зазначеної особи.

Тобто, указ про обмеження на видачу громадянства за народженням не матиме зворотної дії у часі, буде застосовуватися лише на майбутнє до нелегалів та «туристів», які приїхали до США народити дитину з метою отримання нею громадянства і потім поїхали.

Як зазначає Президент США в указі, 14-та поправка до Конституції США говорить: «Усі особи, які народилися або натуралізувалися в Сполучених Штатах і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами США і штату, в якому вони проживають». Це положення справедливо спростувало ганебне рішення Верховного Суду США у справі Дред Скотт проти Сендфорда , яке неправильно тлумачило Конституцію як таку, що назавжди виключає людей африканського походження з права на громадянство США на основі їх раси.

Втім, як йдеться у документі, 14-ту поправку ніколи не тлумачили як загальне поширення громадянства на всіх, хто народився в США. Чотирнадцята поправка завжди виключала громадянство за правом народження осіб, які народилися в Сполучених Штатах, але не «підпадають під їхню юрисдикцію».

Серед категорій осіб, які народилися в США і не підпадають під їхню юрисдикцію, привілей громадянства США не поширюється автоматично на осіб, народжених у США:

(1) якщо мати цієї особи незаконно перебувала в США і батько не був громадянином США або законним постійним жителем на момент народження зазначеної особи, або

(2) коли присутність матері цієї особи в США під час народження зазначеної особи було законним, але тимчасовим (наприклад, відвідування США за егідою Програми безвізового режиму або візит за студентською, робочою або туристичною візою), а батько не був громадянином США або не був законним постійним жителем на момент народження зазначеної особи.

Нові правила будуть застосовуватися лише до осіб, які народилися в США після закінчення 30 днів із дати цього указу.

При цьому ніщо в цьому указі не повинно тлумачитись як таке, що впливає на право інших осіб, у тому числі дітей законних постійних мешканців, отримати документи, що підтверджують їх громадянство США.

Також уточнено, що під матір’ю мається на увазі жінка, а під батьком – чоловік.

Автор: Наталя Мамченко

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