На Закарпатті затримали чоловіків, одягнутих у військову форму, які прямували в Румунію — видео

Трьох порушників біля кордону з Румунією виявили за допомогою безпілотника.

На Закарпатті прикордонники за допомогою безпілотника затримали трьох порушників, які у камуфляжі намагалися потрапити в Румунію. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Прикордонний патруль, посилений БПЛА, на гірській ділянці державного кордону з Румунією зафіксував рух в бік сусідньої країни трьох чоловіків.

«Почувши звук дрона, порушники, одягнені в камуфляж, причаїлися за деревами, однак сховатися їм не вдалося. Оператор БПЛА вивів прикордонний наряд точно до місця знаходження нелегальних туристів, де вони і були затримані», — розповіли прикордонники.

В ході спілкування з затриманими з’ясувалося, що вони мешканці Запорізької області, віком 28, 34 та 37 років.

Стосовно затриманих чоловіків складені протоколи про адміністративне правопорушення.

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