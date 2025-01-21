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На Тернопільщині командир «найняв» за «бойові» військового, який робив ремонт у будинку

17:34, 21 січня 2025
ДБР викрило командира взводу, який використовував солдата для ремонту будинку своєї доньки.
На Тернопільщині командир «найняв» за «бойові» військового, який робив ремонт у будинку
Фото: ЛБР
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Правоохоронці на Тернопільщині викрили командира взводу, який організував незаконне використання військовослужбовця для ремонту будинку своєї доньки. За це він пообіцяв солдату виплачувати «бойові» доплати, що призвело до неправомірних виплат на суму понад 1 мільйон гривень.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, в квітні 2023 року командир запропонував одному з підлеглих замість служби на передовій виконати ремонт будинку його доньки. За це він пообіцяв нарахувати всі належні бойові доплати. Солдат погодився на умови і до грудня того ж року працював на будівництві, при цьому не перебував на службі.

Відтак, солдату безпідставно було нараховано та виплачено більше 1 мільйона гривень як грошового забезпечення за участь у бойових діях.

Командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Солдату оголошено підозру в ухиленні від несення служби, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, та вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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військові Тернопіль ДБР

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