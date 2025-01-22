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У Тернополі померла дитина під час лікування зубів — стоматолога відсторонили від посади

15:23, 22 січня 2025
Попри ознаки запалення в організмі, для чищення карієсу хлопчика ввели у загальний наркоз.
У Тернополі померла дитина під час лікування зубів — стоматолога відсторонили від посади
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У Тернополі стоматолога, в якого під час проведення операції помер хлопчик при лікуванні зубів, відсторонили від займаної посади. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Так, суд задовольнив клопотання слідчого поліції, погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури, про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу стоматологу однієї з тернопільських лікарень, у якого під час проведення операції під загальним наркозом 13 листопада 2023 року померла дитина.

Як відомо, на початку січня цього року під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури лікарю-стоматологу вже повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Встановлено, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом. І хоча лікуючий лікар мав можливість  та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом. Також не було проведено консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі.

13 листопада 2023 року під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

Лікарю-анастезіологу, що теж брала участь в оперативному втручанні,  13 грудня 2024 року повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її відсторонили від посади і обрали запобіжний захід.

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прокуратура діти Тернопіль

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