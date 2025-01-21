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Державні та приватні виконавці актуалізували низку важливих даних — Мін’юст

13:38, 21 січня 2025
У Мін’юсті повідомили, що робота сервісів з перереєстрації авто та сплати заборгованості за виконавчими провадженнями у Дії буде відновлена поступово.
Державні та приватні виконавці актуалізували низку важливих даних — Мін’юст
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що 20 січня повноцінно відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. 

21 січня Міністерство юстиції України повідомило, що відбулася актуалізація важливих даних державними та приватними виконавцями.

У відомстві наголосили, що громадяни зможуть отримати такі послуги:

- проводити операції з нерухомістю завдяки відновленню Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- здійснювати перевірки для вчинення правочинів через доступ до Єдиного реєстру боржників;

- отримувати адміністративні послуги через державних реєстраторів та ЦНАПи;

- у Сервісних центрах МВС також відновлено можливість перереєстрації транспортних засобів.

«Поступово також відновлять роботу сервіси для громадян в додатку та на порталі Дія. Зокрема, перереєстрація транспортного засобу та сплата заборгованості за виконавчими провадженнями», - додали у Мін’юсті.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Додамо, Державним та приватним виконавцям відновлено доступ до Автоматизованої системи виконавчого провадження.

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мінюст

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