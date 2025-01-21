Государственные и частные исполнители актуализировали ряд важных данных — Минюст

В Минюсте сообщили, что работа сервисов по перерегистрации авто и уплаты задолженности по исполнительным производствам в Дії будет возобновлена постепенно.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что 20 января полноценно восстановлена ​​инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян.

21 января Министерство юстиции сообщило, что состоялась актуализация важных данных государственными и частными исполнителями.

В ведомстве подчеркнули, что граждане будут получать следующие услуги:

- проводить операции с недвижимостью благодаря восстановлению Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

- осуществлять проверки для совершения сделок через доступ к Единому реестру должников;

- получать административные услуги через государственных регистраторов и ЦНАП;

- в Сервисных центрах МВД возобновлена ​​возможность перерегистрации транспортных средств.

«Постепенно также возобновят работу сервисы для граждан в приложении и на портале Дія. В частности, перерегистрация транспортного средства и уплата задолженности по исполнительным производствам», - добавили в Минюсте.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Добавим, Государственным и частным исполнителям восстановлен доступ к Автоматизированной системе исполнительного производства.

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