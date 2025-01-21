Государственные и частные исполнители актуализировали ряд важных данных — Минюст

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что 20 января полноценно восстановлена инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян.
21 января Министерство юстиции сообщило, что состоялась актуализация важных данных государственными и частными исполнителями.
В ведомстве подчеркнули, что граждане будут получать следующие услуги:
- проводить операции с недвижимостью благодаря восстановлению Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- осуществлять проверки для совершения сделок через доступ к Единому реестру должников;
- получать административные услуги через государственных регистраторов и ЦНАП;
- в Сервисных центрах МВД возобновлена возможность перерегистрации транспортных средств.
«Постепенно также возобновят работу сервисы для граждан в приложении и на портале Дія. В частности, перерегистрация транспортного средства и уплата задолженности по исполнительным производствам», - добавили в Минюсте.
Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.
Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.
Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.
Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.
Добавим, Государственным и частным исполнителям восстановлен доступ к Автоматизированной системе исполнительного производства.
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