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Державним та приватним виконавцям відновлено доступ до Автоматичної системи виконавчого провадження

10:17, 21 січня 2025
За словами заступника Міністра юстиції Андрія Гайченка, в АСВП вносяться близько 250 тисяч документів, які були направлені до ДВС з 20 грудня 2024 року до 20 січня 2025 року.
Державним та приватним виконавцям відновлено доступ до Автоматичної системи виконавчого провадження
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що 20 січня повноцінно відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Проте доступ нотаріусів та держреєстраторів до Держреєстру речових прав на нерухоме майно обмежено.

21 січня заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко повідомив, що Державна виконавча служба Міністерства юстиції повністю відновила роботу після масштабної кібератаки РФ.

За його словами, Державним та приватним виконавцям відновлено доступ до Автоматичної системи виконавчого провадження.

«В АСВП вносяться близько 250 тисяч документів, які були направлені до ДВС з 20 грудня 2024 року до 20 січня 2025 року.  Над цим працюють понад 3 тисячі державних виконавців», - сказав Гайченко.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

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мінюст АСВП

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