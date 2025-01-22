В Тернополе умер ребенок во время лечения зубов — стоматолога отстранили от должности

Несмотря на признаки воспаления в организме для чистки кариеса мальчика ввели в общий наркоз.

В Тернополе стоматолога, у которого во время операции умер мальчик при лечении зубов, отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Так, суд удовлетворил ходатайство следователя полиции, согласованное с прокурором Тернопольской окружной прокуратуры, об отстранении от должности и избрании меры пресечения стоматологу одной из тернопольских больниц, у которого во время проведения операции под общим наркозом 13 ноября 2023 года умер ребенок.

Как известно, в начале января этого года под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры врач-стоматолог уже сообщил о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником при лечении ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Установлено, что в начале августа 2023 года за консультацией к врачу-стоматологу-хирургу обратились родители годовалого мальчика. У него обнаружили множественный кариес зубов и направили на операцию под наркозом. И хотя лечащий врач имел возможность и время для сбора полной и детальной информации о состоянии ребенка и наличии предыдущих заболеваний, которые были основанием для отсрочки оперативного вмешательства, он все же запланировал санацию полости рта под общим наркозом. Также не были проведены консультации с другими врачами, учитывая, что анализы крови пациента свидетельствовали о наличии воспалительных процессов в организме.

13 ноября 2023 года во время стоматологического оперативного вмешательства у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик скончался. Возраст ребенка того времени был 1 год 10 месяцев.

Врачу-анастезиологу, тоже участвовавшему в оперативном вмешательстве, 13 декабря 2024 года сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Ее отстранили от должности и избрали меру пресечения.

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