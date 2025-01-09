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Смерть дитини під час лікування зубів — у Тернополі лікарку відсторонили від посади

07:55, 9 січня 2025
Хлопчик віком 1 рік та 10 місяців, якому лікували зуби, помер від гострої легенево-серцевої недостатності.
Смерть дитини під час лікування зубів — у Тернополі лікарку відсторонили від посади
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У Тернополі лікарку, в якої під час проведення операції помер хлопчик при лікуванні зубів, відсторонили від займаної посади. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Так, суд задовольнив клопотання слідчого поліції,  погоджене з прокурором, про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу лікарці однієї з тернопільських лікарень, у якої під час проведення операції під загальним наркозом помер малолітній пацієнт.

Раніше їй було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Як відомо, у листопаді 2023 року хлопчику проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу. Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті - гостра легенево-серцева недостатність.

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прокуратура діти Тернопіль

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