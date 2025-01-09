Смерть ребенка во время лечения зубов — в Тернополе врач был отстранен от должности

Мальчик 1 год и 10 месяцев, которому лечили зубы, умер от острой легочно-сердечной недостаточности.

В Тернополе врач, у которого во время проведения операции умер мальчик при лечении зубов, отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Так, суд удовлетворил ходатайство следователя полиции, согласованное с прокурором, об отстранении от должности и избрании меры пресечения врачу одной из тернопольских больниц, у которой во время проведения операции под общим наркозом умер малолетний пациент.

Ранее ей было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником при лечении ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Как известно, в ноябре 2023 мальчику проводили стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик скончался. Возраст ребенка того времени был 1 год 10 месяцев.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

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