Практика судов
  1. В Украине

Смерть ребенка во время лечения зубов — в Тернополе врач был отстранен от должности

07:55, 9 января 2025
Мальчик 1 год и 10 месяцев, которому лечили зубы, умер от острой легочно-сердечной недостаточности.
Смерть ребенка во время лечения зубов — в Тернополе врач был отстранен от должности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе врач, у которого во время проведения операции умер мальчик при лечении зубов, отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Так, суд удовлетворил ходатайство следователя полиции, согласованное с прокурором, об отстранении от должности и избрании меры пресечения врачу одной из тернопольских больниц, у которой во время проведения операции под общим наркозом умер малолетний пациент.

Ранее ей было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником при лечении ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Как известно, в ноябре 2023 мальчику проводили стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик скончался. Возраст ребенка того времени был 1 год 10 месяцев.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура дети Тернополь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обвинения в травле и шпионские страсти в ВККС – Совет правосудия начал рассмотрение дисциплинарного дела заместителя председателя ВККС

Руководство ВККС обвиняет сотрудников секретариата Комиссии в несанкционированных записях служебных совещаний, а также подозревает их в нежелании эффективно работать.

В Украине появится новое определение и разграничение предприятий после принятия закона об отмене Хозяйственного кодекса

Верховная Рада готовится принять закон об отмене Хозяйственного кодекса, которым будут заложены новые принципы деятельности юридических лиц и объединений юридических лиц.

IQ-тестирование в апелляционные суды по гражданской специализации – результаты первого дня

Проходной балл за тестирование на когнитивные способности преодолели 60% претендентов на должности судей апелляционных судов.

Верховная Рада приняла закон о возможности упразднения статуса объектов природно-заповедного фонда

Решения об отмене охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда местного и общегосударственного значения будут приниматься областными и Киевским городским советом.

Новый глава Налоговой службы Руслан Кравченко: «Выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей»

Новый глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду