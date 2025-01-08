Стало известно, все ли педагоги будут получать доплаты в 2025 году

Минимальный размер доплат для педагогов составляет 1300 гривен до налогообложения.

Как ранее сообщалось, учителя с начала 2025 года будут получать ежемесячные доплаты. Это предусмотрено постановлением Кабмина №1286.

В письме Министерству образования и науки указывается, что надбавка не может быть ниже 1300 гривен до уплаты налогов.

Все ли педагогические работники будут получать доплаты в 2025 году?

Доплаты будут начислять педагогам всех типов учреждений общего среднего образования:

начальных школ;

гимназий;

лицеев, в том числе и специализированного образования;

специальных школ;

учебно-реабилитационных центров, включая структурные подразделения (пансионов, дошкольных и внешкольных подразделений и т.п.).

Доплату будут получать работающие на должностях украинцы:

учителей;

логопедов;

дефектологов;

преподавателей;

руководителей кружков;

практических психологов;

воспитателей специальных заведений, заведений общего среднего образования;

ассистентов учителя;

заместителей директора;

директоров.

Надбавку также получат педагогические работники, работающие по совместительству. В то же время, ежемесячная доплата не касается работников дошкольных учреждений, ведь их финансирование осуществляют местные общины.

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