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Стало известно, все ли педагоги будут получать доплаты в 2025 году

19:12, 8 января 2025
Минимальный размер доплат для педагогов составляет 1300 гривен до налогообложения.
Стало известно, все ли педагоги будут получать доплаты в 2025 году
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Как ранее сообщалось, учителя с начала 2025 года будут получать ежемесячные доплаты. Это предусмотрено постановлением Кабмина №1286.

В письме Министерству образования и науки указывается, что надбавка не может быть ниже 1300 гривен до уплаты налогов.

Все ли педагогические работники будут получать доплаты в 2025 году?

Доплаты будут начислять педагогам всех типов учреждений общего среднего образования:

  • начальных школ;
  • гимназий;
  • лицеев, в том числе и специализированного образования;
  • специальных школ;
  • учебно-реабилитационных центров, включая структурные подразделения (пансионов, дошкольных и внешкольных подразделений и т.п.).

Доплату будут получать работающие на должностях украинцы:

  • учителей;
  • логопедов;
  • дефектологов;
  • преподавателей;
  • руководителей кружков;
  • практических психологов;
  • воспитателей специальных заведений, заведений общего среднего образования;
  • ассистентов учителя;
  • заместителей директора;
  • директоров.

Надбавку также получат педагогические работники, работающие по совместительству. В то же время, ежемесячная доплата не касается работников дошкольных учреждений, ведь их финансирование осуществляют местные общины.

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