Стало известно, все ли педагоги будут получать доплаты в 2025 году

Как ранее сообщалось, учителя с начала 2025 года будут получать ежемесячные доплаты. Это предусмотрено постановлением Кабмина №1286.
В письме Министерству образования и науки указывается, что надбавка не может быть ниже 1300 гривен до уплаты налогов.
Все ли педагогические работники будут получать доплаты в 2025 году?
Доплаты будут начислять педагогам всех типов учреждений общего среднего образования:
Доплату будут получать работающие на должностях украинцы:
Надбавку также получат педагогические работники, работающие по совместительству. В то же время, ежемесячная доплата не касается работников дошкольных учреждений, ведь их финансирование осуществляют местные общины.
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