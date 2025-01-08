Стало відомо, чи всі педагоги отримуватимуть доплати в 2025 році

Як раніше повідомлялося, вчителі з початку 2025 року отримуватимуть доплати щомісяця. Це передбачено постановою Кабміну № 1286.
У листі Міністерстві освіти і науки вказується, що надбавка не може бути нижчою за 1300 гривень до сплати податків.
Чи всі педагогічні працівники отримуватимуть доплати в 2025 році?
Доплати будуть нараховувати педагогам усіх типів закладів загальної середньої освіти:
Доплату отримуватимуть українці, які працюють на посадах:
Надбавку також отримуватимуть педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом. Водночас щомісячна доплата не стосується працівників дошкільних закладів, адже їхнє фінансування здійснюють місцеві громади.
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