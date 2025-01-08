Стало відомо, чи всі педагоги отримуватимуть доплати в 2025 році

Мінімальний розмір доплат для педагогів становить 1300 гривень до оподаткування.

Як раніше повідомлялося, вчителі з початку 2025 року отримуватимуть доплати щомісяця. Це передбачено постановою Кабміну № 1286.

У листі Міністерстві освіти і науки вказується, що надбавка не може бути нижчою за 1300 гривень до сплати податків.

Чи всі педагогічні працівники отримуватимуть доплати в 2025 році?

Доплати будуть нараховувати педагогам усіх типів закладів загальної середньої освіти:

початкових шкіл;

гімназій;

ліцеїв, зокрема й спеціалізованої освіти;

спеціальних шкіл;

навчально-реабілітаційних центрів включно зі структурними підрозділами (пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів тощо).

Доплату отримуватимуть українці, які працюють на посадах:

вчителів;

логопедів;

дефектологів;

викладачів;

керівників гуртків;

практичних психологів;

вихователів спеціальних закладів, закладів загальної середньої освіти;

асистентів вчителя;

заступників директора;

директорів.

Надбавку також отримуватимуть педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом. Водночас щомісячна доплата не стосується працівників дошкільних закладів, адже їхнє фінансування здійснюють місцеві громади.

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