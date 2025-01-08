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Стало відомо, чи всі педагоги отримуватимуть доплати в 2025 році

19:12, 8 січня 2025
Мінімальний розмір доплат для педагогів становить 1300 гривень до оподаткування.
Стало відомо, чи всі педагоги отримуватимуть доплати в 2025 році
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Як раніше повідомлялося, вчителі з початку 2025 року отримуватимуть доплати щомісяця. Це передбачено постановою Кабміну № 1286.

У листі Міністерстві освіти і науки вказується, що надбавка не може бути нижчою за 1300 гривень до сплати податків.

Чи всі педагогічні працівники отримуватимуть доплати в 2025 році?

Доплати будуть нараховувати педагогам усіх типів закладів загальної середньої освіти:

  • початкових шкіл;
  • гімназій;
  • ліцеїв, зокрема й спеціалізованої освіти;
  • спеціальних шкіл;
  • навчально-реабілітаційних центрів включно зі структурними підрозділами (пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів тощо).

Доплату отримуватимуть українці, які працюють на посадах:

  • вчителів;
  • логопедів;
  • дефектологів;
  • викладачів;
  • керівників гуртків;
  • практичних психологів;
  • вихователів спеціальних закладів, закладів загальної середньої освіти;
  • асистентів вчителя;
  • заступників директора;
  • директорів.

Надбавку також отримуватимуть педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом. Водночас щомісячна доплата не стосується працівників дошкільних закладів, адже їхнє фінансування здійснюють місцеві громади.

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