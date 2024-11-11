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Вчителі з початку наступного року отримуватимуть доплати щомісяця — що слід знати

16:47, 11 листопада 2024
Механізм виплат буде автоматизований і не потребуватиме додаткових дій від педагогів.
Вчителі з початку наступного року отримуватимуть доплати щомісяця — що слід знати
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Всі вчителі середніх загальноосвітніх шкіл з 1 січня 2025 року почнуть отримувати щомісячні доплати до зарплати, незалежно від їхнього стажу чи місця роботи. Про це повідомив міністр освіти на науки Оксен Лісовий в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що механізм виплат буде автоматизований і не потребуватиме додаткових дій від педагогів, оскільки його впровадження контролюватиме МОН.

За його словами, на фінансування цієї ініціативи у держбюджеті на 2025 рік передбачено 12 мільярдів гривень, отриманих від міжнародних партнерів. Однак реалізація повного сценарію підвищення зарплат потребуватиме щонайменше 40 мільярдів гривень, додав міністр.

«У нас розроблений сценарій підняття зарплати, який потребує за поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників – 300 мільярдів гривень. Тому ми вирішили використати наявні кошті, аби зробити таку доплату», – пояснив очільник МОН.

Міністерство має намір збільшувати розмір доплат вчителям у міру появи додаткових коштів.

Лісовий також зазначив, що підвищення заробітних плат залишається актуальним питанням для педагогічних працівників інших освітніх установ, включно з професійно-технічними закладами, дошкільними установами та коледжами.

За його словами, Міністерство працює над механізмами впровадження таких доплат, проте фінансування цих ініціатив більшою мірою покладається на органи місцевого самоврядування.

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