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Учителя с начала следующего года будут получать ежемесячные доплаты — что нужно знать

16:47, 11 ноября 2024
Механизм выплат будет автоматизирован и не потребует дополнительных действий от педагогов.
Учителя с начала следующего года будут получать ежемесячные доплаты — что нужно знать
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Все учителя средних общеобразовательных школ с 1 января 2025 начнут получать ежемесячные доплаты к зарплате, независимо от их стажа или места работы. Об этом сообщил министр образования на науки Оксен Лисовой в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что механизм выплат будет автоматизирован и не потребует дополнительных действий от педагогов, поскольку его внедрение будет контролировать МОН.

По его словам, на финансирование этой инициативы в госбюджете на 2025 год предусмотрено 12 миллиардов гривен, полученных от международных партнеров. Однако реализация полного сценария повышения зарплат потребует не менее 40 миллиардов гривен, добавил министр.

«У нас разработан сценарий поднятия зарплаты, который требует поэтапного внедрения 40 миллиардов гривен. При одномоментном повышении для всех педагогов – 300 миллиардов гривен. Поэтому мы решили использовать наличные средства, чтобы сделать такую ​​доплату», – объяснил глава МОН.

Министерство намерено увеличивать размер доплат учителям по мере появления дополнительных средств.

Лисовой также отметил, что повышение зарплат остается актуальным вопросом для педагогических работников других образовательных учреждений, включая профессионально-технические учреждения, дошкольные учреждения и колледжи.

По его словам, Министерство работает над механизмами введения таких доплат, однако финансирование этих инициатив в большей степени возлагается на органы местного самоуправления.

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