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На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию

17:05, 11 ноября 2024
Из-за усиленных обстрелов эвакуируют население из 10 населенных пунктов Боровской громады.
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию
Источник фото: ukrinform
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На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию всего населения из 10 населенных пунктов Боровской громады, включая поселок Боровая. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, оккупанты продолжают интенсивно обстреливать регион, применяя управляемые авиабомбы, FPV-дроны и дроны типа «Шахед».

С 10 сентября удалось эвакуировать более 5 300 жителей Купянского направления, включая 251 ребенка, а также 1 181 человека с Боровского направления, из которых 137 - дети.

Для расселения эвакуированных Харьковская ОГА подготовила 2 000 мест во временных приютах, и при необходимости их количество будет оперативно увеличено.

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Харьков

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