Должностнице Львовской областной МСЭК, которая не задекларировала автомобили на почти 6 млн грн, объявили подозрение

Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности.

Высокопоставленной должностнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В частности, как установило расследование, она не указала в декларации за 2023 год, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2023 года и Mercedes GLE 2023 года. Общая стоимость машин составляет около 6 миллионов гривен. А также «арендует» место в паркинге расположенном в ее доме.

Должностница подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности.

Как стало известно, в Минсоцполитики сообщили о работе над внедрением новой системы социального страхования – єПотенціал. Как заявили в Министерстве, команда разработала законопроект, предусматривающий ряд изменений.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

В Минздраве рассказали, кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК.

Напомним, что Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

Также накануне стало известно, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

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