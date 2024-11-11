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Мария Берлинская: «Я отношусь к людям как к роботам, у меня есть профессиональная деформация за эти 10 лет»

13:12, 11 ноября 2024
Мария Берлинская: «Если ты потратил 100 солдат и несколько единиц техники, но при этом убил в 5 раз больше врага и у него в 5 раз больше техники, это все калькулируется в деньгах – ты в плюсе».
Мария Берлинская: «Я отношусь к людям как к роботам, у меня есть профессиональная деформация за эти 10 лет»
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Глава ОО Мария Берлинская, недавно заявившая о необходимости мобилизовать женщин, считает, что нужно «однозначно переводить всю страну, все население на историю о долгой войне, о марафоне по правилам спринта и о том, что все должны быть готовы». «Дети с 5–6 класса уже должны учить программирование, робототехнику, понимать основы связи и так далее» - отметила она в интервью УП.

«Ты в бизнесе всегда руководствуешься логикой прибыли. На войне это тоже логика прибыли.

Я сейчас скажу, наверное, очень циничные вещи, но если ты потратил 100 солдат и несколько единиц техники, но при этом убил в 5 раз больше врага и у него в 5 раз больше техники, это все калькулируется в деньгах – ты в плюсе.

А если ты потратил тысячу своих солдат, а при этом погибли всего 100 единиц врага, и у него в разы меньше техники – ты ушел в минус» - подчеркнула она.

Также она подчеркнула, что нужно относиться к людям, как к роботам.

«Я отношусь к людям как к роботам. У меня есть профессиональная деформация за эти 10 лет.

И я считаю, что единственный способ эффективно применять ресурс, это его цифровизировать.

У нас хорошие инженеры становятся плохими минометчиками, у нас хорошие водители и механики становятся плохими снайперами. То есть мы применяем людей не по назначению. И мы не знаем их свойств.

Если посмотреть на человека как на работа, то у нас есть свое ТТХ. Ты же роботом-пылесосом не пашешь поле? А роботом, который может оросить поля, ты не варишь борщ» - отметила Берлинская.

Также, по ее мнению, нужно «цифровизировать каждого робота», чтобы «можно было открыть пальцем цифровую карточку и увидеть кадровую историю человека, которая будет состоять на основе того, какой люди вокруг него дают на этого человека фидбек».

Напомним, Берлинская была участником встречи общественных организаций в Офисе Президента, где обсуждался План победы.

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Мария Берлинская: «Я отношусь к людям как к роботам, у меня есть профессиональная деформация за эти 10 лет»

Мария Берлинская: «Если ты потратил 100 солдат и несколько единиц техники, но при этом убил в 5 раз больше врага и у него в 5 раз больше техники, это все калькулируется в деньгах – ты в плюсе».

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