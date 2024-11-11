Марія Берлінська: «Я ставлюся до людей як до роботів, у мене є професійна деформація за ці 10 років»

Марія Берлінська: «Якщо ти витратив 100 солдатів і кілька одиниць техніки, але при цьому вбив у 5 разів більше ворога і в нього в 5 разів більше техніки, це все калькулюється в грошах – ти в плюсі».

Очільниця ГО Марія Берлінська, яка нещодавно заявила про необхідність мобілізувати жінок, вважає, що треба «однозначно переводити всю країну, все населення на історію про довгу війну, про марафон за правилами спринта і про те, що всі мають бути готові». «Діти з 5–6 класу мають вже вчити програмування, робототехніку, розуміти основи зв'язку і так далі» - зазначила вона в інтерв’ю УП.

«Ти в бізнесі завжди керуєшся логікою прибутку. На війні це теж логіка прибутку.

Я зараз скажу, напевно, дуже цинічні речі, але якщо ти витратив 100 солдатів і кілька одиниць техніки, але при цьому вбив у 5 разів більше ворога і в нього в 5 разів більше техніки, це все калькулюється в грошах – ти в плюсі.

А якщо ти витратив тисячу своїх солдатів, а при цьому загинуло всього 100 одиниць ворога, і в нього в рази менше техніки – ти пішов у мінус» - підкреслила вона.

Також вона підкреслила, що треба ставитися до людей, як до роботів.

«Я ставлюся до людей як до роботів. У мене є професійна деформація за ці 10 років.

І я вважаю, що єдиний спосіб ефективно застосовувати ресурс, це його цифровізувати

У нас хороші інженери стають поганими мінометниками, у нас хороші водії і механіки стають поганими снайперами. Тобто ми застосовуємо людей не за призначенням. І ми не знаємо їхні характеристики.

Якщо подивитися на людину як на робота, то ми маємо своє ТТХ. Ти ж роботом-пилососом не ореш поле? А роботом, який може оросити поля, ти ж не вариш борщ» - зазначила Берлінська.

Також, на її думку, потрібно «цифровізувати кожного робота», щоб «можна було відкрити пальцем цифрову картку і побачити кадрову історію людини, яка буде складатися на основі того, який люди навколо неї дають на цю людину фідбек».

Нагадаємо, Берлінська була учасницею зустрічі громадських організацій в Офісі Президента, де обговорювався План перемоги.

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