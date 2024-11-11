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Шахраї застосовують ШІ для клонування голосів у схемах виманювання грошей

15:54, 11 листопада 2024
Шахраї підробляють фото, відео та навіть голоси людей для більшого ефекту довіри.
Шахраї застосовують ШІ для клонування голосів у схемах виманювання грошей
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Шахраї почали використовувати інструменти штучного інтелекту для здійснення шахрайських схем, повідомляє Держспецзв’язку. Вони можуть підробляти фото, відео та навіть голоси людей, щоб обманути своїх жертв.

Зокрема, шахраї зламують акаунти в месенджерах і просять гроші у друзів власника акаунту. Для підвищення переконливості вони використовують штучний інтелект для клонування голосу людини, використовуючи її попередні голосові записи з чатів. Це дозволяє шахраям значно посилити ефект і змусити жертву повірити, що вони допомагають справжньому другові.

Щоб уникнути таких схем, фахівці радять перед тим, як перевести гроші, зв'язатися з другом безпосередньо — зателефонувати або задати питання, на яке знаєте відповідь тільки ви двоє. Також для захисту своїх акаунтів рекомендується налаштувати двофакторну автентифікацію.

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шахрай ШІ

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