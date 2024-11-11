Шахраї застосовують ШІ для клонування голосів у схемах виманювання грошей

Шахраї почали використовувати інструменти штучного інтелекту для здійснення шахрайських схем, повідомляє Держспецзв’язку. Вони можуть підробляти фото, відео та навіть голоси людей, щоб обманути своїх жертв.
Зокрема, шахраї зламують акаунти в месенджерах і просять гроші у друзів власника акаунту. Для підвищення переконливості вони використовують штучний інтелект для клонування голосу людини, використовуючи її попередні голосові записи з чатів. Це дозволяє шахраям значно посилити ефект і змусити жертву повірити, що вони допомагають справжньому другові.
Щоб уникнути таких схем, фахівці радять перед тим, як перевести гроші, зв'язатися з другом безпосередньо — зателефонувати або задати питання, на яке знаєте відповідь тільки ви двоє. Також для захисту своїх акаунтів рекомендується налаштувати двофакторну автентифікацію.
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