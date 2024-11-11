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Мошенники применяют ИИ для клонирования голосов в схемах выманивания денег

15:54, 11 ноября 2024
Мошенники подделывают фото, видео и даже голоса людей для большего эффекта доверия.
Мошенники применяют ИИ для клонирования голосов в схемах выманивания денег
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Мошенники начали использовать инструменты искусственного интеллекта для осуществления мошеннических схем, сообщает Госспецсвязи. Они могут подделывать фото, видео и даже голоса людей, чтобы обмануть своих жертв.

В частности, мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят деньги у друзей владельца аккаунта. Для повышения убедительности они используют искусственный интеллект для клонирования голоса человека, используя его предыдущие голосовые записи из чатов. Это позволяет мошенникам значительно усилить эффект и заставить жертву поверить, что они помогают настоящему другу.

Чтобы избежать таких схем, специалисты советуют перед тем, как перевести деньги, связаться с другом напрямую - позвонить или задать вопрос, на который знаете ответ только вы двое. Также для защиты своих аккаунтов рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию.

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мошенник ИИ

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