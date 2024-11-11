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На Харківщині оголосили примусову евакуацію

17:05, 11 листопада 2024
Через посилені обстріли евакуюють населення з 10 населених пунктів Борівської громади.
На Харківщині оголосили примусову евакуацію
Джерело фото: ukrinform
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На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів Борівської громади, включаючи селище Борова. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати регіон, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони та дрони типу «Шахед».

З 10 вересня вдалося евакуювати понад 5 300 мешканців Куп'янського напрямку, включаючи 251 дитину, а також 1 181 особу з Борівського напрямку, з яких 137 — діти.

Для розселення евакуйованих Харківська ОВА підготувала 2 000 місць у тимчасових притулках, і за потреби їх кількість буде оперативно збільшено.

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Харків

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