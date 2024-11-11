Через посилені обстріли евакуюють населення з 10 населених пунктів Борівської громади.

Джерело фото: ukrinform

На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів Борівської громади, включаючи селище Борова. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати регіон, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони та дрони типу «Шахед».

З 10 вересня вдалося евакуювати понад 5 300 мешканців Куп'янського напрямку, включаючи 251 дитину, а також 1 181 особу з Борівського напрямку, з яких 137 — діти.

Для розселення евакуйованих Харківська ОВА підготувала 2 000 місць у тимчасових притулках, і за потреби їх кількість буде оперативно збільшено.

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