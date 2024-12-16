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У Тернополі лікарці, яка проводила лікування зубів дитині, яка померла, оголосили підозру

13:00, 16 грудня 2024
Вирішується питання про відсторонення лікарки від займаної посади.
У Тернополі лікарці, яка проводила лікування зубів дитині, яка померла, оголосили підозру
Ілюстративне зображення: freepik
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У Тернополі лікарці комунального медичного закладу повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків – ч. 2 ст. 140 КК України. Про це оголосили у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, 13 листопада минулого року у комунальному медичному закладі у Тернополі хлопчику, якому був 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу. Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер.

Так, як йдеться у повідомленні ОГП, за даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.

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діти офіс генерального прокурора

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