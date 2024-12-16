В Тернополе врачу, который проводил лечение зубов, ребенку который умер, объявили подозрение

Решается вопрос об отстранении врача от занимаемой должности.

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В Тернополе врачу коммунального медицинского учреждения сообщили о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей – ч. 2 ст. 140 УК Украины. Об этом объявили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, 13 ноября прошлого года в коммунальном медицинском учреждении в Тернополе мальчику, которому 1 год 10 месяцев, проводились стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик умер.

Так, как говорится в сообщении ОГП, по данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

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