Болгарские таможенники на судне из Перу обнаружили 190 кг кокаина на $7 млн

Контрабандисты пытались доставить 190 кг кокаина в Болгарию.

Фото: ukrinform

Болгарские таможенники обнаружили 190 килограммов кокаина, спрятанного на грузовом судне в черноморском порту Бургас. Судно, прибывшее из Перу, перевозило медный концентрат для переработки на заводе, сообщает AP.

Экипаж судна состоял из 11 человек. По информации полиции, стоимость изъятого кокаина оценивается в 7 миллионов долларов США. Наркотики были спрятаны в разных местах, в частности вдоль трубопроводов судна.

Правоохранители начали расследование с целью установления лиц, которые должны были получить контрабанду. Злоумышленникам грозит до 20 лет заключения, если их признают виновными в незаконном обороте наркотиков.

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