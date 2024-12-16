Болгарські митники на судні з Перу виявили 190 кг кокаїну на $7 млн

Контрабандисти намагалися доставити 190 кг кокаїну до Болгарії.

Фото: ukrinform

Болгарські митники виявили 190 кілограмів кокаїну, захованого на вантажному судні в чорноморському порту Бургас. Судно, яке прибуло з Перу, перевозило мідний концентрат для переробки на заводі, повідомляє AP.

Екіпаж судна складався з 11 осіб. За інформацією поліції, вартість вилученого кокаїну оцінюється в 7 мільйонів доларів США. Наркотики були сховані в різних місцях, зокрема вздовж трубопроводів судна.

Правоохоронці розпочали розслідування з метою встановлення осіб, які повинні були отримати контрабанду. Зловмисникам загрожує до 20 років ув'язнення, якщо їх визнануть винними у незаконному обігу наркотиків.

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