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На Тернопольщине командир «нанял» за «боевые» военного, который делал ремонт в доме

17:34, 21 января 2025
ГБР разоблачило командира взвода, который использовал солдата для ремонта дома своей дочери.
На Тернопольщине командир «нанял» за «боевые» военного, который делал ремонт в доме
Фото: ГБР
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Правоохранители на Тернопольщине разоблачили командира взвода, который организовал незаконное использование военнослужащего для ремонта дома своей дочери. За это он пообещал солдату выплачивать «боевые» доплаты, что привело к неправомерным выплатам на сумму более 1 миллиона гривен.

Как сообщает Государственное бюро расследований, в апреле 2023 года командир предложил одному из подчиненных вместо службы на передовой выполнить ремонт дома его дочери. За это он пообещал начислить все положенные боевые доплаты. Солдат согласился на условия и до декабря того же года работал на строительстве, при этом не находился на службе.

Следовательно, солдату безосновательно было начислено и выплачено более 1 миллиона гривен в качестве денежного обеспечения за участие в боевых действиях.

Командиру сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Солдату объявлено подозрение в уклонении от несения службы, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к этой преступной деятельности, и принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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военные Тернополь ГБР

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