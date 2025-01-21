На Закарпатье задержали мужчин, одетых в военную форму, которые направлялись в Румынию — видео

Трех нарушителей у границы с Румынией обнаружили с помощью беспилотника.

На Закарпатье пограничники с помощью беспилотника задержали троих нарушителей, которые в камуфляже пытались попасть в Румынию. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Пограничный патруль, усиленный БПЛА, на горном участке государственной границы с Румынией зафиксировал движение в сторону соседней страны троих мужчин.

«Услышав звук дрона, нарушители, одетые в камуфляж, притаились за деревьями, однако спрятаться им не удалось. Оператор БПЛА вывел пограничный наряд точно в место нахождения нелегальных туристов, где они и были задержаны», — рассказали пограничники.

В ходе общения с задержанными выяснилось, что они жители Запорожской области в возрасте 28, 34 и 37 лет.

В отношении задержанных мужчин составлены протоколы об административном правонарушении.

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