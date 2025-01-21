Ограничение на выдачу гражданства США по рождению будет касаться всего двух случаев и будет работать на будущее – указ Дональда Трампа

Указ не будет иметь обратной силы для детей, уже получивших гражданство США по рождению, и будет касаться только нелегалов, а также тех, кто приехал родить и затем уехал.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите значения и ценностей американского гражданства.

Согласно указу к лицам, родившимся США по истечении 30 дней с даты этого указа, не будет применяться правило автоматической выдачи гражданства по рождению в случаях:

(1) если мать такого лица незаконно находилась в США, а отец этого лица не являлся гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения указанного лица, или

(2) когда присутствие матери этого лица в США было законным, но временным, а отец лица не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения указанного лица.

То есть указ об ограничении на выдачу гражданства по рождению не будет иметь обратного действия во времени, будет применяться только на будущее к нелегалам и «туристам», которые приехали в США родить ребенка с целью получения им гражданства и затем уехали.

Как отмечает Президент США в указе, 14-тая поправка к Конституции США говорит: «Все лица, родившиеся или натурализовавшиеся в Соединенных Штатах и ​​подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами США и штата, в котором они проживают». Это положение справедливо опровергло позорное решение Верховного Суда США по делу Дред Скотт против Сэндфорда, которое неправильно толковало Конституцию как навсегда исключающую людей африканского происхождения из права на гражданство США на основе их расы.

Впрочем, как говорится в документе, 14-тую поправку никогда не толковали как общее распространение гражданства на всех, кто родился в США. Четырнадцатая поправка всегда исключала гражданство по праву рождения лиц, родившихся в Соединенных Штатах, но не «подпадающих под их юрисдикцию».

Среди категорий лиц, родившихся в США и не подпадающих под их юрисдикцию, привилегия гражданства США не распространяется автоматически на лиц, рожденных в США:

(1) если мать этого лица незаконно находилась в США и отец не являлся гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения указанного лица, или

(2) когда присутствие матери этого лица в США во время рождения указанного лица было законным, но временным (например, посещение США по эгиде Программы безвизового режима или визит по студенческой, рабочей или туристической визе), а отец не был гражданином США или не был законным постоянным жителем к моменту рождения указанного лица.

Новые правила будут применяться только к лицам, родившимся в США по истечении 30 дней с даты этого указа.

При этом ничто в этом указе не должно толковаться как влияющее на право других лиц, в том числе детей законных постоянных жителей, получить документы, подтверждающие их гражданство США.

Также уточнено, что под матерью подразумевается женщина, а под отцом – мужчина.

Автор: Наталя Мамченко

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