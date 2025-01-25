У США призупиняють програми прийому мігрантів, зокрема українців

У Сполучених Штатах призупиняють в'їзд мігрантів, у тому числі українців, в рамках програм, які дозволяли їм тимчасово проживати в країні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила кілька програм з дозволу тимчасового в’їзду до Сполучених Штатів мігрантів, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців. Про це пише The New York Times.

Як повідомляється, до тимчасово зупинених програм потрапила Uniting for Ukraine, яка дозволяла українцям тимчасово приїжджати до США, якщо у них є фінансові спонсори. Зазначається, що станом на вересень 2023 року за програмою вступили понад 150 тисяч громадян України.

Зокрема буде заблоковано в’їзд мігрантам, які покидають найнестабільніші країни світу. Окрім України, такі ж програми давали змогу тимчасового в’їзду громадянам Куби, Гаїті, Венесуели тощо.

Розпорядження також зупиняє ухвалення рішень по заявках програми, яка дозволяла деяким родинам возз’єднатись у США та ініціативу для неповнолітніх громадян Центральної Америки, які мають родичів у США.

За словами посадовців, Трамп вважає, що низка цих програм від самого початку були незаконними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.