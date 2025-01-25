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Мобілізація по-новому — в Офісі Президента готують зміни для залучення чоловіків 18-25 років

09:01, 25 січня 2025
В Офісі Президента повідомили, що найближчим часом запропонують зміни до законодавства про активніше залучення до військової служби на контракт чоловіків віком від 18 до 25 років.
Мобілізація по-новому — в Офісі Президента готують зміни для залучення чоловіків 18-25 років
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В Україні готують зміни до мобілізації для залучення чоловіків у віці 18-25 років. Як розповів у коментарі ТСН радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Микола Щур, планується запропонувати внесення змін різного рівня до законодавства та указів Президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. 

Найближчими днями буде презентація.

"Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись. Працювала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьована концепція", — розповів він.

За його словами, розроблена робочою групою концепція передбачає добровільний контракт для цієї вікової категорії, яка наразі не підлягає обов'язковій мобілізації. Планується запровадити фінансові та інші стимули для заохочення молоді до служби.

Очікується, що пропозиції будуть розглянуті на Ставці Верховного головнокомандувача.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявляв, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації.

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

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