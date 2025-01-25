Мобилизация по-новому — в Офисе Президента готовят изменения для привлечения мужчин 18-25 лет

В Офисе Президента сообщили, что в ближайшее время предложат изменения в законодательство о более активном привлечении к военной службе на контракт мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

В Украине готовят изменения в законодательство о мобилизации для привлечения мужчин в возрасте 18-25 лет по контракту на военную службу. Как рассказал в комментарии ТСН советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Николай Щур, планируется предложить внесение изменений разного уровня в законодательство и указы Президента в отношении мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

В ближайшие дни будет презентация.

"Сейчас соглашаются технические детали, что-то еще может измениться. Работала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция", - рассказал он.

По его словам, разработанная рабочей группой концепция предусматривает добровольный контракт для этой возрастной категории, которая пока не подлежит обязательной мобилизации. Планируется внедрить финансовые и другие стимулы для поощрения молодежи в службу.

Ожидается, что предложения будут рассмотрены на Ставке Верховного главнокомандующего.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отклонил призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации.

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