Практика судів
  1. В Україні

Україна на завершальному етапі підготовки реформи щодо залучення молоді віком 18-25 років до військової служби, – Павло Паліса

10:25, 24 січня 2025
Офіс Президента готує зміни в мобілізації для посилення армії.
Україна на завершальному етапі підготовки реформи щодо залучення молоді віком 18-25 років до військової служби, – Павло Паліса
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна знаходиться на фінальному етапі підготовки реформи, яка має на меті залучити до військової служби молодь віком від 18 до 25 років, яка наразі звільнена від мобілізації. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, полковник Павло Паліса, пише The Associated Press.

За словами Паліси, чинна система набору, успадкована від радянських часів, стримує розвиток Збройних Сил України. Незважаючи на торішнє зниження віку призову з 27 до 25 років, ці заходи не забезпечили необхідного поповнення армії чи заміни втрат на фронті.

Одним із ключових рішень реформи стане впровадження «чесного контракту», який передбачає фінансові стимули, якісне навчання та розвиток професійних відносин між солдатами і командирами. Особливу увагу приділено діалогу між сторонами.

«Важливо забезпечити взаєморозуміння та професійні відносини між командиром підрозділу і контрактником, встановити чіткі межі, які будуть зрозумілі обом сторонам. На мою думку, це ключ до ефективного діалогу», — зазначив Паліса.

Реформа орієнтована не лише на молодь, але й на тих, хто раніше отримав відстрочку або був звільнений від мобілізації.

«Наразі я вважаю, що нам потрібно розпочати відкритий діалог із суспільством», — сказав Паліса. «Бо захист держави – це не лише обов’язок Збройних Сил. Це обов’язок кожного громадянина України, і це його обов’язок», — підкреслив полковник.

Офіс Президента разом із Міністерством оборони аналізує причини неефективності попередніх мобілізаційних заходів. На думку Паліси, Україна має великий мобілізаційний ресурс, проте існуюча система не дозволяє використовувати його на повну потужність.

Реформа, за словами чиновника, може змінити підхід до комплектування української армії та посилити обороноздатність країни.

«Ми дійсно маємо величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент це більше, ніж те, що нам зараз потрібно для вирішення тих чи інших завдань на передовій», – сказав він. «Механізм, який ми зараз маємо, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б».

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років. Оскільки першочерговим завданням залишається укомплектування вже існуючих підрозділів озброєнням.

Слід зауважити, що речник попередньої адміністрації Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Нагадаємо, радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявляв, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації.

В свій час радник з національної безпеки адміністрації президента США Байдена Джейк Салліван наголосив, що Україна сама має вирішувати питання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові війна мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обмежено придатних, які звернуться з заявою про відстрочку, спочатку направлять на медогляд

Для обмежено придатних, які будуть звертатися до ТЦК із заявою про відстрочку, передбачили виняток щодо направлення на медогляд.

Батько на блокпосту сховав в автомобілі сина від ТЦК, але отримав від поліції протокол за статтею 130 — що вирішив суд

Суд вказав, що поліцейські упереджено поставилися до громадянина та зробили все, щоб протокол за ст. 130 став реальністю.

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.

Чи впоралася Вища рада правосуддя з завданням підвищити довіру до судової влади — опитування триває

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади — опитування.

Кабмін вніс зміни щодо порядку розгляду заяв про відстрочку від мобілізації, строків дії відстрочки та переліку необхідних документів

«Судово-юридична газета» проаналізувала внесені зміни стосовно повноважень ТЦК, порядку розгляду заяв про відстрочку та документів, які надаються на її підтвердження.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді