Офіс Президента готує зміни в мобілізації для посилення армії.

Україна знаходиться на фінальному етапі підготовки реформи, яка має на меті залучити до військової служби молодь віком від 18 до 25 років, яка наразі звільнена від мобілізації. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, полковник Павло Паліса, пише The Associated Press.

За словами Паліси, чинна система набору, успадкована від радянських часів, стримує розвиток Збройних Сил України. Незважаючи на торішнє зниження віку призову з 27 до 25 років, ці заходи не забезпечили необхідного поповнення армії чи заміни втрат на фронті.

Одним із ключових рішень реформи стане впровадження «чесного контракту», який передбачає фінансові стимули, якісне навчання та розвиток професійних відносин між солдатами і командирами. Особливу увагу приділено діалогу між сторонами.

«Важливо забезпечити взаєморозуміння та професійні відносини між командиром підрозділу і контрактником, встановити чіткі межі, які будуть зрозумілі обом сторонам. На мою думку, це ключ до ефективного діалогу», — зазначив Паліса.

Реформа орієнтована не лише на молодь, але й на тих, хто раніше отримав відстрочку або був звільнений від мобілізації.

«Наразі я вважаю, що нам потрібно розпочати відкритий діалог із суспільством», — сказав Паліса. «Бо захист держави – це не лише обов’язок Збройних Сил. Це обов’язок кожного громадянина України, і це його обов’язок», — підкреслив полковник.

Офіс Президента разом із Міністерством оборони аналізує причини неефективності попередніх мобілізаційних заходів. На думку Паліси, Україна має великий мобілізаційний ресурс, проте існуюча система не дозволяє використовувати його на повну потужність.

Реформа, за словами чиновника, може змінити підхід до комплектування української армії та посилити обороноздатність країни.

«Ми дійсно маємо величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент це більше, ніж те, що нам зараз потрібно для вирішення тих чи інших завдань на передовій», – сказав він. «Механізм, який ми зараз маємо, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б».

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років. Оскільки першочерговим завданням залишається укомплектування вже існуючих підрозділів озброєнням.

Слід зауважити, що речник попередньої адміністрації Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Нагадаємо, радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявляв, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації.

В свій час радник з національної безпеки адміністрації президента США Байдена Джейк Салліван наголосив, що Україна сама має вирішувати питання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

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