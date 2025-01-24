Офис Президента готовит изменения в мобилизации для усиления армии.

Украина находится на финальном этапе подготовки реформы, которая имеет целью привлечь к военной службе молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, которая сейчас освобождена от мобилизации. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, полковник Павел Палиса, пишет The Associated Press.

По словам Палисы, действующая система набора, унаследованная от советских времен, сдерживает развитие Вооруженных Сил Украины. Несмотря на прошлогоднее снижение возраста призыва с 27 до 25 лет, эти меры не обеспечили необходимого пополнения армии или замены потерь на фронте.

Одним из ключевых решений реформы станет внедрение «честного контракта», который предусматривает финансовые стимулы, качественное обучение и развитие профессиональных отношений между солдатами и командирами. Особое внимание уделено диалогу между сторонами.

«Важно обеспечить взаимопонимание и профессиональные отношения между командиром подразделения и контрактником, установить четкие границы, которые будут понятны обеим сторонам. По моему мнению, это ключ к эффективному диалогу», - отметил Палиса.

Реформа ориентирована не только на молодежь, но и на тех, кто ранее получил отсрочку или был освобожден от мобилизации.

«Сейчас я считаю, что нам нужно начать открытый диалог с обществом», - сказал Палиса. «Потому что защита государства - это не только обязанность Вооруженных Сил. Это обязанность каждого гражданина Украины, и это его обязанность», - подчеркнул полковник.

Офис Президента вместе с Министерством обороны анализирует причины неэффективности предыдущих мобилизационных мероприятий. По мнению Палисы, Украина имеет большой мобилизационный ресурс, однако существующая система не позволяет использовать его на полную мощность.

Реформа, по словам чиновника, может изменить подход к комплектованию украинской армии и усилить обороноспособность страны.

«Мы действительно имеем огромный мобилизационный ресурс. По моему мнению, на данный момент это больше, чем то, что нам сейчас нужно для решения тех или иных задач на передовой», - сказал он. «Механизм, который мы сейчас имеем, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отклонил призывы понизить мобилизационный возраст до 18 лет. Поскольку первоочередной задачей остается укомплектование существующих подразделений вооружением.

Следует заметить, что представитель предыдущей администрации Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Напомним, советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации.

В свое время советник по национальной безопасности администрации президента США Байдена Джейк Салливан подчеркнул, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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