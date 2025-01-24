Практика судов
  1. В Украине

Украина еще не обсуждала вопрос мобилизационного возраста с новой администрацией Трампа, — МИД

10:20, 24 января 2025
Официальные контакты с США еще не начались, в приоритете — вооружение.
Украина еще не обсуждала вопрос мобилизационного возраста с новой администрацией Трампа, — МИД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина еще не обсуждала вопрос о снижении мобилизационного возраста с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Контакты между странами после инаугурации еще не начались. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге.

«Что касается мобилизационного возраста. Давайте дождемся контактов украино-американских. Контакты еще не начались. Начнутся контакты, тогда мы сможем рассказать, какие вопросы обсуждаются. Пока еще рано об этом говорить», - отметил Тихий.

В то же время он подчеркнул общую позицию Украины, которая заключается в необходимости большего количества оборонительных способностей.

«Могу повторить общую позицию Украины – мы нуждаемся больше в оборонных способностях – в большем количестве, скорее. У нас есть войска и недооруженные люди. У нас потребность в оружии не перекрывает количество подразделений и бригад. Поэтому приоритетной задачей является предоставление дополнительных возможностей и определенных типов возможностей. Это важно, ведь есть конкретные возможности, которые могут уже сегодня усилить Украину и помочь проводить успешные военные операции. на этом будет сконцентрировано внимание Украины. Об этом мы говорим со всеми партнерами. Это наша общая позиция безотносительно к разговорам о мобилизации», - подчеркнул спикер МИД.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отклонил призывы понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации.

В то же время, советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Байдена Джейк Салливан подчеркнул, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заверил, что мобилизация 18-летних студентов после общей базовой военной подготовки невозможна.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США МИД военные Украина Дональд Трамп война повестка мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ограниченно годных, которые обратятся с заявлением об отсрочке, сначала направят на медосмотр

Для ограниченно годных, которые будут обращаться в ТЦК с заявлением об отсрочке, предусмотрено исключение по направлению на медосмотр.

Отец на блокпосте спрятал в автомобиле сына от ТЦК, но получил от полиции протокол по статье 130 — что решил суд

Суд указал, что полицейские предвзято отнеслись к гражданину и сделали все, чтобы протокол по ст. 130 стал реальностью.

К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается

Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти — опрос.

Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді