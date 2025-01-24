Украина еще не обсуждала вопрос мобилизационного возраста с новой администрацией Трампа, — МИД

Официальные контакты с США еще не начались, в приоритете — вооружение.

Украина еще не обсуждала вопрос о снижении мобилизационного возраста с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Контакты между странами после инаугурации еще не начались. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге.

«Что касается мобилизационного возраста. Давайте дождемся контактов украино-американских. Контакты еще не начались. Начнутся контакты, тогда мы сможем рассказать, какие вопросы обсуждаются. Пока еще рано об этом говорить», - отметил Тихий.

В то же время он подчеркнул общую позицию Украины, которая заключается в необходимости большего количества оборонительных способностей.

«Могу повторить общую позицию Украины – мы нуждаемся больше в оборонных способностях – в большем количестве, скорее. У нас есть войска и недооруженные люди. У нас потребность в оружии не перекрывает количество подразделений и бригад. Поэтому приоритетной задачей является предоставление дополнительных возможностей и определенных типов возможностей. Это важно, ведь есть конкретные возможности, которые могут уже сегодня усилить Украину и помочь проводить успешные военные операции. на этом будет сконцентрировано внимание Украины. Об этом мы говорим со всеми партнерами. Это наша общая позиция безотносительно к разговорам о мобилизации», - подчеркнул спикер МИД.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отклонил призывы понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации.

В то же время, советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Байдена Джейк Салливан подчеркнул, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заверил, что мобилизация 18-летних студентов после общей базовой военной подготовки невозможна.

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