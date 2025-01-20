Мобілізація 18-річних студентів після базової військової підготовки неможлива, — керівник ЦПД при РНБО Коваленко

До 25 років на військову службу можна піти лише добровільно, підписавши контракт.

Мобілізація 18-річних студентів після базової загальної військової підготовки неможлива. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У мережі почали поширюватись заяви щодо того, що студентів, які пройдуть під час навчання БЗВП, а потім будуть відраховані - можна буде мобілізувати до досягнення віку в 25 років.

На тлі поширеної інформації Коваленко підкреслив, що у Україні наразі мобілізація проводиться з 25 років. Тому до цього віку на військову службу можна піти лише добровільно, підписавши контракт.

«Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію», - зазначив керівник ЦПД.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Нагадаємо, радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявляв, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації.

Водночас радник з національної безпеки адміністрації президента США Байдена Джейк Салліван наголосив, що Україна сама має вирішувати питання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

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