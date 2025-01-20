Мобилизация 18-летних студентов после базовой военной подготовки невозможна, — руководитель ЦПД при СНБО Коваленко

До 25 лет на военную службу можно пойти только добровольно, подписав контракт.

Мобилизация 18-летних студентов после базовой военной подготовки невозможна. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В сети начали распространяться заявления о том, что студентов, которые пройдут во время обучения БЗВП, а затем будут отчислены – можно будет мобилизовать до достижения возраста в 25 лет.

На фоне распространенной информации Коваленко подчеркнул, что в Украине мобилизация проводится с 25 лет. Поэтому до этого возраста на военную службу можно пойти только добровольно, подписав контракт.

«Мобилизация у нас с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после БЗИН невозможна в принципе. Не следует распространять непроверенную информацию», - отметил руководитель ЦПД.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отклонил призывы понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Напомним, советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации.

В то же время, советник по национальной безопасности администрации президента США Байдена Джейк Салливан подчеркнул, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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