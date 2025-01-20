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Зеленский опубликовал новое видео допроса пленного из КНДР

13:36, 20 января 2025
Пленный рассказал о том, что на плывущем из Северной Кореи в Россию грузовом корабле находилось около 100 человек.
Зеленский опубликовал новое видео допроса пленного из КНДР
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Президент Украины Владимир Зеленский 20 января опубликовал новую часть общения пленного северокорейского солдата со следователями СБУ.

«Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных. Все факты по участию Северной Кореи в этой войне будут установлены», – сообщил Зеленский.

На видео один из пленных КНДР говорит о том, что несколько солдат из Северной Кореи проходили обучение, как обращаться с российской тяжелой техникой.

Помимо этого, пленный рассказал о том, что на плывущем из Северной Кореи в Россию грузовом корабле находилось около 100 человек.

Еще пленный добавил, что в результате боев в Курской области России 3 января было «очень много пострадавших».

Напомним, что разведка Кореи подтвердила, что Украина захватила в плен двух северокорейских солдат и раскрыла новые подробности их допроса.

Кроме того,  Украина готова передавать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну пленных военнослужащих из КНДР, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в РФ.

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Владимир Зеленский

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