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Мелания Трамп также запустила собственный мемкоин после своего мужа

15:23, 20 января 2025
Жена Дональда Трампа сразу после своего мужа объявила о запуске своей криптомонеты – $MELANIA.
Мелания Трамп также запустила собственный мемкоин после своего мужа
Источник фото: Getty Images
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Сразу после избранного президента США Дональда Трампа его супруга Мелания Трамп также запустила свою криптомонету $MELANIA.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп сообщил в соцсетях о запуске официального мемкоина $TRUMP.

Запуск встретил волну энтузиазма и трейдеры бросились скупать монету, что привело к объемам торгов на сотни миллионов долларов в течение нескольких часов.

Ранее Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалюты. Также он встречался с представителями рынка майнинга криптовалюты в июне прошлого года.

Coindesk отмечает, что Трамп таким образом стал первым кандидатом, поддержавшим криптоиндустрию.

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США Дональд Трамп криптовалюта

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