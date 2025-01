Мелания Трамп также запустила собственный мемкоин после своего мужа

Сразу после избранного президента США Дональда Трампа его супруга Мелания Трамп также запустила свою криптомонету $MELANIA.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп сообщил в соцсетях о запуске официального мемкоина $TRUMP.

Запуск встретил волну энтузиазма и трейдеры бросились скупать монету, что привело к объемам торгов на сотни миллионов долларов в течение нескольких часов.

Ранее Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалюты. Также он встречался с представителями рынка майнинга криптовалюты в июне прошлого года.

Coindesk отмечает, что Трамп таким образом стал первым кандидатом, поддержавшим криптоиндустрию.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6