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Меланія Трамп також запустила власний мемкоїн після свого чоловіка

15:23, 20 січня 2025
Дружина Дональда Трампа одразу після свого чоловіка оголосила про запуск своєї криптомонети – $MELANIA.
Меланія Трамп також запустила власний мемкоїн після свого чоловіка
Джерело фото: Getty Images
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Одразу після обраного президента США Дональда Трампа його дружина Меланія Трамп також запустила власну криптомонету $MELANIA.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп повідомив у соцмережах про запуск офіційного мемкоїну $TRUMP.

Запуск зустрів хвилю ентузіазму і трейдери кинулися скуповувати монету, що призвело до обсягів торгів на сотні мільйонів доларів упродовж кількох годин.

Раніше Трамп неодноразово висловлювався на підтримку криптовалюти. Також він зустрічався із представниками ринку майнінгу криптовалют у червні минулого року.

Coindesk зазначає, що Трамп у такий спосіб став першим кандидатом, який підтримав криптоіндустрію.

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США Дональд Трамп криптовалюта

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