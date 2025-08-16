Гра за майбутнє України та всієї Європи вступила у вирішальну фазу — Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на необхідності збереження єдності Заходу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що боротьба за майбутнє України та європейську безпеку входить у вирішальну стадію. Він закликав країни Заходу залишатися згуртованими у протистоянні агресії Кремля, охарактеризувавши Путіна як "хитрого та безжального".

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів себе як хитрий та безжальний гравець", – зазначив він.

За словами Туска, збереження єдності всього Заходу має вирішальне значення.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч Коаліції охочих для розробки подальших кроків для підтримки України.

Європейські лідери після розмови з президентом США Дональдом Трампом оприлюднили спільну заяву.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

