Гра за майбутнє України та всієї Європи вступила у вирішальну фазу — Дональд Туск

17:14, 16 серпня 2025
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на необхідності збереження єдності Заходу.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що боротьба за майбутнє України та європейську безпеку входить у вирішальну стадію. Він закликав країни Заходу залишатися згуртованими у протистоянні агресії Кремля, охарактеризувавши Путіна як "хитрого та безжального". 

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів себе як хитрий та безжальний гравець", – зазначив він.

За словами Туска, збереження єдності всього Заходу має вирішальне значення.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч Коаліції охочих для розробки подальших кроків для підтримки України. 

Європейські лідери після розмови з президентом США Дональдом Трампом оприлюднили спільну заяву.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Верховний Суд пояснив, коли обшук є законним, навіть якщо зі змісту ухвали слідчого судді не вбачається, обшук яких частин приміщення дозволено

Обшук провели у приміщенні, на обшук якого безпосередньо не було надано дозволу слідчим суддею відповідно до резолютивної частини ухвали.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

