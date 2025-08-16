Практика судів
Емманюель Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

15:42, 16 серпня 2025
Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.
Емманюель Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч Коаліції охочих для розробки подальших кроків для підтримки України. За словами Макрона, 16 серпня відбулася координаційна зустріч за його участю, Президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського.

Після цього діалогу, французький лідер продовжив обговорення з європейськими колегами, де було досягнуто одностайності щодо ключових питань.

«Ми одностайні у твердженні: що необхідно й надалі підтримувати Україну та зберігати тиск на Росію доти, доки триває її війна агресії і поки не буде встановлений міцний і тривалий мир, який поважає права України; що будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити внесок. Ми працюватимемо над цим разом із ними та всіма партнерами з Коаліції охочих, із якими невдовзі знову зустрінемося для досягнення конкретного прогресу», - розповів Макрон.

Він наголосив, що також важливо винести уроки з останніх 30 років, зокрема «з усталеної тенденції Росії не дотримуватися своїх зобов’язань».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 серпня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Фінляндії Александером Стуббом, президентом Польщі Каролем Навроцьким, прем’єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте

Нагадаємо,  Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

Європейські лідери після розмови з президентом США Дональдом Трампом оприлюднили спільну заяву.

рф Україна Франція Емманюель Макрон

