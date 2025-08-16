Практика судов
Эмманюэль Макрон анонсировал встречу Коалиции желающих в ближайшее время

15:42, 16 августа 2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.
Эмманюэль Макрон анонсировал встречу Коалиции желающих в ближайшее время
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время состоится встреча Коалиции желающих по разработке дальнейших шагов для поддержки Украины. По словам Макрона, 16 августа состоялась координационная встреча с его участием, Президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского.

После этого диалога французский лидер продолжил обсуждение с европейскими коллегами, где было достигнуто единодушие по ключевым вопросам.

«Мы единодушны в утверждении: что необходимо и дальше поддерживать Украину и сохранять давление на Россию до тех пор, пока продолжается ее война агрессии и пока не будет установлен крепкий и длительный мир, уважающий права Украины; что любой длительный мир должен сопровождаться несгибаемыми гарантиями безопасности. В этом контексте я приветствую готовность Соединенных Штатов внести вклад. Мы будем работать над этим вместе с ними и всеми партнерами из Коалиции желающих, с которыми вскоре снова встретимся для достижения конкретного прогресса», – рассказал Макрон.

Он подчеркнул, что также важно извлечь уроки из последних 30 лет, в частности, «по установившейся тенденции России не придерживаться своих обязательств».

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Напомним, ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 августа президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Трамп провел телефонные беседы с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александером Стуббом, президентом Польши Каролем Навроцким, премьером Британии Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.  

Позже Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что все пришли к выводу, что лучший способ завершить войну — это напрямую перейти к мирному соглашению.

рф Украина Франция Эмманюэль Макрон

