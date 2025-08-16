Практика судів
  1. У світі

Україна повинна мати надійні гарантії безпеки — лідери ЄС зробили заяву після розмови з Трампом

13:09, 16 серпня 2025
Лідери ЄС заявили, що вітають заяву Дональда Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки.
Україна повинна мати надійні гарантії безпеки — лідери ЄС зробили заяву після розмови з Трампом
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейські лідери після розмови з президентом США Дональдом Трампом оприлюднили спільну заяву.

«Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція бажаючих готова відігравати активну роль. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати право вето на шлях України до ЄС і НАТО», – йдеться у заяві.

Також європейські лідери додають, рішення щодо своєї території має приймати Україна, а міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Вони також заявили про готовність співпрацювати з Трампом і Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

У ЄС наголосили про продовження підтримки України і зазначили, що продовжуватимуть посилювати санкції проти РФ, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.

«Наша підтримка Україні триватиме. Ми рішуче налаштовані робити більше, щоб Україна залишалася сильною, аби досягти припинення бойових дій та справедливого і тривалого миру.

Допоки вбивства в Україні тривають, ми готові зберігати тиск на Росію. Ми й надалі будемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на військову економіку Росії, аж доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру.

Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність, оскільки ми працюємо над миром, який забезпечить життєво важливі інтереси безпеки України та Європи», - додали у заяві.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Фінляндії Александером Стуббом, президентом Польщі Каролем Навроцьким, прем’єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія ЄС санкції Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Відсутність письмового договору з експертом не є підставою для визнання його висновку недопустимим доказом у кримінальній справі – Верховний Суд

При цьому сторона захисту не зобов'язана попереджати експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Якщо військовий Сил тероборони ЗСУ вчинив злочин, не пов’язаний з військовою службою, процесуальне керівництво може здійснювати не військова прокуратура – Верховний Суд

Засуджений військовий Сил тероборони ЗСУ, перебуваючи на території подвір‘я, вистрілив у потерпілого після зауваження, щоб він не спрямовував ствол автомату Калашникова в напрямку людей.

Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Апеляційний адмінсуд у Києві заборонив ТЦК призивати чоловіка з відстрочкою шляхом забезпечення позову

Шостий апеляційний адмінсуд на попередження призову чоловіка з відстрочкою вирішив вжити заходи забезпечення позову і заборонив ТЦК його призивати, посилаючись на позицію Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду