Україна повинна мати надійні гарантії безпеки — лідери ЄС зробили заяву після розмови з Трампом

Лідери ЄС заявили, що вітають заяву Дональда Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейські лідери після розмови з президентом США Дональдом Трампом оприлюднили спільну заяву.

«Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція бажаючих готова відігравати активну роль. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати право вето на шлях України до ЄС і НАТО», – йдеться у заяві.

Також європейські лідери додають, рішення щодо своєї території має приймати Україна, а міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Вони також заявили про готовність співпрацювати з Трампом і Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

У ЄС наголосили про продовження підтримки України і зазначили, що продовжуватимуть посилювати санкції проти РФ, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.

«Наша підтримка Україні триватиме. Ми рішуче налаштовані робити більше, щоб Україна залишалася сильною, аби досягти припинення бойових дій та справедливого і тривалого миру.

Допоки вбивства в Україні тривають, ми готові зберігати тиск на Росію. Ми й надалі будемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на військову економіку Росії, аж доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру.

Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність, оскільки ми працюємо над миром, який забезпечить життєво важливі інтереси безпеки України та Європи», - додали у заяві.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Фінляндії Александером Стуббом, президентом Польщі Каролем Навроцьким, прем’єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.