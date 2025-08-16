Украина должна иметь надежные гарантии безопасности — лидеры ЕС сделали заявление после разговора с Трампом

Лидеры ЕС заявили, что приветствуют заявление Дональда Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности.

Европейские лидеры после разговора с президентом США Дональдом Трампом обнародовали совместное заявление.

«Мы четко понимаем, что Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Не следует накладывать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь право вето на путь Украины в ЕС и НАТО», – говорится в заявлении.

Также европейские лидеры добавляют: решение относительно своей территории должна принимать Украина, а международные границы не могут быть изменены силой.

Они также заявили о готовности сотрудничать с Трампом и Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.

В ЕС подчеркнули продолжение поддержки Украины и отметили, что будут продолжать усиливать санкции против РФ, чтобы оказывать давление на военную экономику России, пока не будет установлен справедливый и долговременный мир.

«Наша поддержка Украине будет продолжаться. Мы решительно настроены делать больше, чтобы Украина оставалась сильной, чтобы достичь прекращения боевых действий и справедливого и долговременного мира.

Пока убийства в Украине продолжаются, мы готовы сохранять давление на Россию. Мы и далее будем усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России, пока не будет достигнут справедливый и долговременный мир.

Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность, поскольку мы работаем над миром, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», — добавили в заявлении.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Напомним, ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 августа президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Трамп провел телефонные беседы с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александером Стуббом, президентом Польши Каролем Навроцким, премьером Британии Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все пришли к выводу, что лучший способ завершить войну — это напрямую перейти к мирному соглашению.

