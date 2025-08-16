Игра за будущее Украины и всей Европы вступила в решающую фазу — Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил необходимость сохранения единства Запада.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что борьба за будущее Украины и европейскую безопасность входит в решаюшую стадию. Он призвал страны Запада оставаться сплоченными в противостоянии агрессии Кремля, охарактеризовав Путина как "хитрого и безжалостного".

"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Сегодня еще очевиднее, что Россия уважает только сильных, а Путин в очередной раз доказал себя хитрым и безжалостным игроком", - отметил он.

По словам Туска, сохранение единства всего Запада имеет решающее значение.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время состоится встреча Коалиции желающих по разработке дальнейших шагов для поддержки Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

