Працював на ворога — Верховний Суд поставив крапку у справі колаборанта з Херсонщини

Заочно отримав покарання житель Херсонщини за отримання незаконної посади в окупаційній адміністрації.

Верховний Суд підтвердив вирок жителю Херсонщини за здійснення колабораційної діяльності. Його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади строком на 15 років.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що прокурори у судах всіх інстанцій довели, що громадянином України з березня 2022 року добровільно обійняв посаду так званого голови військово-цивільної адміністрації Чулаківської сільської територіальної громади Скадовського району Херсонської області.

Перебуваючи на даній посаді, колаборант на окупованій території Херсонської області здійснював підбір кадрів та призначення в незаконно створеному органі влади та закладах освіти, сприяв впровадженню обігу та проведенню розрахунків у валюті РФ, а також вживав заходів до популяризації та підтримки рішень і дій РФ.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора про обґрунтованість кваліфікації дій засудженого та, що зазначене покарання є справедливим заходом примусу.

Кримінальне провадження розглянуто в порядку cпеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

