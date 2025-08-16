Практика судов
Работал на врага — Верховный Суд поставил точку по делу коллаборанта из Херсона

19:04, 16 августа 2025
Заочно получил наказание житель Херсонщины за получение незаконной должности в оккупационной администрации.
Работал на врага — Верховный Суд поставил точку по делу коллаборанта из Херсона
Верховный Суд подтвердил приговор жителю Херсона за осуществление коллаборационной деятельности. Он заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности сроком на 15 лет.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что прокуроры в судах всех инстанций доказали, что гражданином Украины с марта 2022 добровольно вступил в должность так называемого председателя военно-гражданской администрации Чулаковской сельской территориальной громады Скадовского района Херсонской области.

Находясь на данной должности, коллаборант на оккупированной территории Херсонской области осуществлял подбор кадров и назначение в незаконно созданном органе власти и учебных заведениях, способствовал внедрению обращения и проведению расчетов в валюте РФ, а также принимал меры по популяризации и поддержке решений и действий РФ.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора об обоснованности квалификации действий осужденного и, что указанное наказание является справедливой мерой принуждения.

Уголовное производство рассмотрено в порядке специального судебного производства при отсутствии обвиняемого (in absentia).

Верховный Суд

